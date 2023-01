KNMI waarschuwt opnieuw voor gladheid in Drenthe

Het KNMI waarschuwt voor gladheid in Drenthe, veroorzaakt door winterse buien. Er is vanavond code geel afgekondigd tot 15.00 uur morgenmiddag. De waarschuwing geldt in heel het land, met uitzondering van de Waddeneilanden.

Code geel staat voor 'wees alert, er is mogelijk kans op gevaarlijk weer'. "Dit zijn weersituaties die in Nederland vaak voorkomen waarbij het raadzaam is op te letten, met name als men onderweg is", schrijft het KNMI. "Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden van de gladheid."