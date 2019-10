Onderzoeksraad onderzoekt stalbranden vanwege stalbrand in Coevorden

De Onderzoeksraad voor Veiligheid start een onderzoek naar de vele stalbranden in de veehouderij. Reden voor het onderzoek is onder andere een brand in een stal vorig jaar in Coevorden. Na die brand moesten twee- tot driehonderd kalveren worden afgemaakt.

Uit het onderzoek moet blijken hoe voorkomen kan worden dat een groot aantal dieren omkomt door een dergelijke brand, verklaart een woordvoerder. Het onderzoek neemt naar schatting een jaar in beslag.Geregeld komen honderden of zelfs duizenden dieren om het leven doordat in een stal brand uitbreekt.Naast de brand in Coevorden is de brand vorige maand in Asten (Noord-Brabant), waarbij vijfhonderd varkens omkwamen, reden voor het onderzoek. Ook de brand een maand eerder in twee stallen van een bedrijf in Niawier (Friesland) kostte 42.000 kippen het leven.