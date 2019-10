Op Engelse les met Sergio Peña: Ik red me wel

Peña heeft zich snel in de basis van FC Emmen gespeeld. Communiceren blijft een uitdaging. De Peruviaan spreekt alleen Spaans. "Ik versta al heel veel Engels. Het spreken vind ik lastig, maar ik red me wel", kijkt Peña vooral vooruit.Hij krijgt les van Anita Eggert. In het dagelijks leven is ze ondernemer. Op wedstrijddagen van FC Emmen werkt Eggert als gastvrouw in het spelershome van de rood-witten. Daar ontdekte hoofdtrainer Dick Lukkien haar talenknobbel. "Dick en ik kwamen aan de praat over het feit dat ik goed Spaans en Engels spreek. Daarna heeft hij me gevraagd me eens te mogen bellen over het geven van Engelse les aan Sergio", legt Eggert uit.De lerares van Peña heeft een relatie met een Peruviaan gehad, waarmee ze in de Verenigde Staten woonde. Daardoor is haar talenknobbel flink gegroeid. "Ik hoop dat Sergio zich straks op het veld verstaanbaar kan maken in het Engels. Misschien zelfs interviews geven in die taal. Maar ook op sociaal gebied, als ze vrije tijd hebben, uit de voeten kunnen in het Engels."In de openingsfase van de competitie heeft leerling Peña een goede indruk achtergelaten. "Nee, ik voel geen druk", vertelt hij. "Ik kan ook nog moeilijk inschatten hoe populair ik op dit moment ben. Het is vooral belangrijk dat we als team presteren." Ook in het Spaans weet Peña de kietelende vraag te pareren.Peña heeft drie wensen. "Dat we zo hoog mogelijk op de ranglijst eindigen en een mooie teamprestatie neerzetten. Hoever we gaan eindigen zal een verrassing zijn." De derde wens van de Peruviaan, én Eggert, is dat hij over een maand in het Engels kan praten met Lukkien en zijn teamgenoten.