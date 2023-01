Ondernemers in centrum Assen gaan toch bruistaks ophoesten

Het is met de hakken over de sloot. Maar de stemming onder dik 600 winkeliers en vastgoedbazen in de Asser binnenstad, resulteert definitief tot invoering van de Bedrijven Investeringszone (BIZ). En dat betekent dat winkels en vastgoedeigenaren in het koopcentrum voortaan aangeslagen worden voor een BIZ-belasting, een soort bruistaks.

Het extra geld, zo'n 168.000 euro, vloeit in de kas van Binnenstadsvereniging Vaart in Assen (ViA). Die krikt daarmee haar budget weer flink wat op, tot zo'n 4 ton. Sinds dit jaar moet de organisatie het met 100.000 euro minder subsidie doen van de gemeente. Volgens ViA mag dat niet ten koste gaan van reuring in de binnenstad. De ambities blijven daarom overeind, en dus moeten de ondernemers lappen.

ViA steekt het geld straks op haar beurt in evenementen, aankleding van winkelstraten, stadsmarketing en bijzondere projecten. Alles bedoeld om meer bezoekers naar de stad te trekken, en ze daar langer te houden, zodat ze meer besteden.

Op nippertje

Vanaf begin deze maand konden de ruim 600 ondernemers, die in het beoogde BIZ-gebied zitten, hun stem uitbrengen. Tot gistermiddag. De vereiste opkomst was minimaal 50 procent, anders kon het hele BIZ-verhaal zo de prullenbak in. Het quorum is op het nippertje gehaald, al leek dat eerder deze week nog zeer twijfelachtig. Ook het aantal vóórstemmers ging net over de benodigde grens van tweederde van de stemmen heen.

De Asser bruistaks wordt vanaf dit jaar met terugwerkende kracht ingevoerd in het stadscentrum. De gemeente int de verplichte bijdrage, en sluist dat geld als subsidie weer door naar Vaart in Assen. De hoogte van de belasting hangt af van de WOZ-waarde van de bedrijfs- of winkelpanden. Maar de BIZ kost de betrokkenen al snel een paar honderd euro extra.

'Het was spannend'

De BIZ in Assen geldt voor de duur van vijf jaar, met een mogelijke verlenging van nog eens vijf jaar. Binnenstadsregisseur Kjeld Vosjan is blij dat er nu toch meer financiële armslag voor z'n club komt, om de binnenstad meer te laten bruisen.