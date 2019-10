Bijzondere wandeltocht ook langs Drentse jeneverbes

Drentse jeneverbes genomineerd voor Boom van het Jaar

Het korte antwoord is dat ik alle genomineerde bomen van de verkiezing wil zien. Het langere antwoord is dat ik hiermee ook graag meer aandacht wil vragen voor de natuur in Nederland. Ik wil de mensen laten zien hoe mooi de natuur is en dat het belangrijk is dat wij die beschermen. Wij vliegen de hele wereld over, maar dichtbij huis is het ook prachtig. Wij kunnen ook veel dichter bij huis genieten van weekendjes weg of vakanties.Het is geweldig! Ik heb nu vier wandelingen gemaakt. Naast Amsterdam ben ik ook in Vlodrop, Bladel en Middelburg geweest. Zondag liepen we in de plenzende regen door Amsterdam, maar de dagen daarna viel het met het weer gelukkig erg mee. Tijdens de meeste wandelingen is een gids aanwezig. Zij weten zo ontzettend veel over de locatie en de boom zelf. Het is geweldig om daarnaar te mogen luisteren. Tijdens sommige wandelingen is er geen gids aanwezig. Ik zie het dan als een uitdaging om gesprekken te voeren met mensen over de vraag hoe een stad er bijvoorbeeld uit zou zien als er helemaal geen bomen zouden staan. Als de natuur er helemaal geen rol zou spelen.Wij verzamelen om half tien bij Hunebed D9 in Annen. Van daaruit wandelen we via de mysterieuze jeneverbes naar Zuidlaren. De tocht is ongeveer tien à twaalf kilometer lang. Boswachter Kees van Son van Staatsbosbeheer loopt ook mee. Ik ken het gebied best aardig, want ik heb een paar jaar geleden het Pieterpad gelopen. Het is gewoon prachtig daar. Ik heb veel zin in de wandeling in Drenthe.Daar heb ik natuurlijk voorafgaand aan de wandeltocht ook over nagedacht. Misschien moet ik wel een aantal criteria bedenken. Door de ontmoetingen die ik nu heb kom ik erachter welke boom de meest bijzondere functie vervult voor de gemeenschap en voor natuurbehoud. Ik denk dat ik daar mijn keuze van af laat hangen. Ik weet pas welke boom dat is als ik ze allemaal heb gezien en met mensen erover heb gesproken.