Houten beer in Assen gaat in vlammen op, politie vermoedt brandstichting

In Assen is gisteravond een houten beer verwoest door een brand. Het beeld stond in het bos aan het Roegepad in de wijk Baggelhuizen.

De brandweer kreeg rond 23.15 uur gisteravond een melding over de brand naast de uitkijktoren. De brand kon snel worden geblust, maar van het beeld is weinig meer over.

Vermoedelijk brandstichting