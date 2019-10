Emmen gaat leefbaarheid wijk Angelslo aanpakken

Ook zijn er volgens de bewoners te weinig huizen voor een- of tweepersoonshuishoudens. Zo'n 70 procent van de huishoudens bestaat uit één of twee personen. De wijk bestaat echter voornamelijk uit eengezinswoningen.De woonvisie is het resultaat van intensieve gesprekken met bewoners en organisaties in Angelslo. Volgens wethouder Jisse Otter van Emmen is er in de wijk sinds begin deze eeuw weinig of niets meer aan wijkvernieuwing gedaan. Toch is dat al aan het veranderen. Het is de bedoeling dat Angelslo over tien jaar weer helemaal bij de tijd is.Zo wordt het verpauperde openbaar groen op dit moment al aangepakt en komen er meer huizen voor een- of tweepersoonshuishoudens. Daarnaast worden huisjesmelkers aangepakt. Ook komt er extra aandacht voor bijvoorbeeld vereenzaming en problemen met schulden.Ook het verbeteren van verkeersknelpunten staat op de agenda. De wethouder wil onder meer de ruim zestig organisaties die op allerlei gebieden in de wijk actief zijn, beter te laten samenwerken.