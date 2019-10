Dit weekend in de Drentse natuur: 12 en 13 oktober

Wil je weten wat er nog meer te doen is? Kijk dan in de ROEG!-agenda Kom kijken hoe de Natuurplaats Noordsche Veld geworden is. In en om dit nieuwe gebouw is van alles te doen. Er is een natuurlijke speeltuin, het is een startpunt voor diverse routes en je kan er gezellig wat drinken. Maak kennis met de Natuurplaats tijdens de open dagen op zaterdag en zondag.De herfst is een seizoen vol dynamiek. Hoe ervaar jij het najaar? Tijdens de Spirit of Nature-wandeling op zaterdag 12 oktober sta je daarbij stil. Er is tijd voor een meditatie of een mijmering, een bijzondere tocht waardoor je de natuur en jezelf een beetje beter leert kennen.Samen op zoek naar sporen, paddenstoelen, grote en kleine dieren. Interessante excursie voor jong en oud op de zondagmiddag. Iedereen die meedoet krijgt een raadsel om onderweg op te lossen!Op zoek naar wandel- of fietsroutes of andere uitstapjes in de Drentse natuur? Je vindt ze op de Facebookpagina Op pad in de Drentse natuur