Zendpiraten krijgen werkstraf opgelegd

De mannen werden op 8 december op heterdaad betrapt. De twee waren die middag bezig met de installatie toen iemand van de marechaussee voorbij reed en argwaan kreeg. De passant keerde zijn auto en reed naar de locatie. Hij hoorde luide muziek komen uit de wagen van het tweetal. Hij belde de politie.De man uit Nieuwe Pekela stond onderaan de mast. Hij was met een kroonsteentje en een kapotte stroomkabel bezig om stroom te leggen. De man uit Blijham zat boven in de mast. Hij had wel een valhesje aan, zei hij tegen de rechter. De rechter griezelde zichtbaar. De mannen waren door een kapotte hek naar binnen geklommen.Beiden gaven toe dat zij bewust een zendmast in het veld hebben uitgezocht en geen illegale zender thuis wilden hebben. Beiden hadden eerder al eens thuis geprobeerd uit te zenden onder de naam ‘Bospiraat’.Volgens de officier van justitie komt het steeds vaker voor dat zendpiraten masten in het open veld opzoeken, vanwege de geringere pakkans. Het duo zei dat ze eerder met een ander persoon bij de zendmast was. Van hem kregen ze uitleg hoe ze stroom moesten aftappen en een mast konden installeren.Het hek was al kapot en ook de stroomkabel was al doorgeknipt, zeiden de mannen. Er is geen knipapparatuur gevonden. Het kan zijn dat dit verhaal klopt, zei de rechter: "U heeft in dat geval willen profiteren van strafbare feiten die door anderen zijn gepleegd.”De mannen zijn niet eerder veroordeeld, dat werkte in hun voordeel.De rechter liet in hun nadeel meewegen dat de mannen er geen rekening mee hielden dat illegale uitzendingen het telefoonverkeer verstoren en hulpdiensten daardoor onbereikbaar zijn. Ook de luchtvaartcommunicatie heeft in grote mate last van zendpiraterij. De straf die ze oplegde was gelijk aan de eis van de officier van justitie.