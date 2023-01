Centrale plek Koekangerveld in beeld voor afvalkathedraal Peergroup

Het culturele jaar in gemeente De Wolden moet nog beginnen, maar de eerste plannen om het te vieren lijken vorm te krijgen. Theatergroep Peergroup gaat een afvalkathedraal bouwen waarin voorstellingen, lezingen en exposities kunnen worden gehouden. Een exacte locatie waar die moet gaan komen is er nog niet, maar een aantal inwoners van Koekangerveld zien het wel zitten dat het gebouw naar hun dorp komt.

"Een groepje inwoners heeft een brief gestuurd naar de gemeente met het verzoek om de afvalkathedraal in Koekangerveld te plaatsen", vertelt Dirk Bruinsma van de Peergroup. "Zij hadden zoiets van, als je dan toch een plek zoekt, dan ben je in onze woonplaats aan het juiste adres. Het dorp ligt namelijk precies in het midden van gemeente De Wolden."

De dorpsbewoners hebben daarna met de Peergroup contact gezocht en het voorstel besproken. "Vervolgens hebben wij de kaart erbij gepakt en inderdaad, het ligt precies in het midden van gemeente. Een mooie centrale plek om het culturele jaar te vieren. Dat maakte ons ook direct enthousiast."

Verkennende gesprekken

Toch blijft Bruinsma voorzichtig, want er zijn nog geen afspraken gemaakt. Het gaat volgens hem om een groepje inwoners uit Koekangerveld dat met de plannen naar hen toe kwam. "Het kan heel goed zijn, dat de rest van het dorp er anders over nadenkt. Voor de afvalkathedraal heb je ook een geschikte locatie nodig, daar moeten we eerst naar op zoek. Dan is het vervolgens afwachten of we toestemming krijgen om het gebouw daar neer te zetten."

Dat kan bijvoorbeeld bij een boer op het land zijn of ergens anders in het dorp. "Niks ligt vast, we zijn nog aan het brainstormen hoe de kathedraal eruit moet zien en waar die komt. Stel je voor dat iedereen in Koekangerveld het helemaal niks vindt, ja dan moeten we gewoon ergens anders kijken. Het zijn echt nog verkennende gesprekken."

Ruimte voor 250 mensen

De Peergroup komt in 2024 met een groot theaterspektakel, een voorstelling met als middelpunt een kathedraal van afval. Daarmee wil het gezelschap een bepaald thema aansnijden, namelijk het hergebruiken van materialen en hoe wij als mens met de aarde omgaan. Inwoners van De Wolden mogen zelf meehelpen met het bouwen van de kathedraal.