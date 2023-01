Onbegrip over opnieuw uitsluiten Annerveenschekanaal van regeling voor waardedaling woningen

De gemeente Aa en Hunze beklaagt zich bij staatssecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw over het uitsluiten van Annerveenschekanaal van de waardedalingsregeling in het aardbevingsgebied. Ondanks het uitbreiden van die regeling valt het dorp nog steeds buiten de boot.

In een brief aan de staatssecretaris schrijft het college van burgemeester en wethouders dat het niet uit te leggen is waarom inwoners van Annerveenschekanaal geen geld kunnen krijgen, terwijl inwoners van buurdorpen Eexterveenschekanaal en Spijkerboor wel aanspraak mogen maken op de regeling.

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen heeft per 1 januari vier nieuwe postcodes in Drenthe toegevoegd waar mensen nu geld kunnen krijgen omdat hun woning minder waard wordt doordat deze in het aardbevingsgebied staat. Ook kunnen inwoners er mogelijk een subsidie van 10.000 euro krijgen voor het verbeteren of verduurzamen van hun huis.