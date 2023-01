Scholen geven aandacht aan impact seksuele afpersing: 'Gaat over hoe je met elkaar samenleeft'

Een escaperoom, lespakketten en soms ook een voorstelling. In Drenthe wordt op verschillende manieren preventief aandacht gegeven aan seksuele afpersing.

Deze week maakte het Openbaar Ministerie bekend een 24-jarige man uit Etten-Leur, in Noord-Brabant, te verdenken van 'sextortion'. Dat is seksuele afpersing met foto's of video's van het slachtoffer. Dat kan een naaktfoto of -video van het slachtoffer zijn, maar het is ook mogelijk dat webcambeelden van iemand zo gemonteerd worden dat het lijkt alsof het slachtoffer seks heeft met een minderjarige.

De Brabander zou via verschillende socialemediakanalen contact hebben gelegd met veelal minderjarige meisjes. Hij raakte online bevriend met meer dan 100 slachtoffers en startte een gesprek, waarin hij de meisjes geld aanbood voor het sturen van een (naakt)foto. Daarna dreigde hij deze online te zetten als ze niet nóg meer beeldmateriaal naar hem verstuurden. Inmiddels is bekend dat hij dit in specifieke gevallen ook gedaan heeft.

Lessen op middelbare scholen

Aandacht voor seksuele afpersing is er bijvoorbeeld op middelbare scholen. "Dit zijn lastige onderwerpen", zegt Ralf Buiter, directeur bij het Dr. Nassau College in Assen. "Bij ons valt het onder het vak burgerschap." Dat vak wordt de hele schoolopleiding door gegeven. Voor de eerstejaars is daar iedere week een uur voor ingeroosterd.