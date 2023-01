'Boeren mogen minder mest uitrijden dan beloofd en moeten gewassen verwijderen'

Nederlandse boeren moeten eerder de hoeveelheid mest die ze uit mogen rijden afbouwen dan gedacht. Dat meldt de NOS, maar is nog niet door het kabinet bevestigd. Nederland zou de zogenaamde mestderogatie al afbouwen, maar volgens minister Adema zou dat pas later ingaan. Omdat volgens de Europese Commissie natuurdoelen niet worden gehaald moet dat alsnog versneld gebeuren.

Veehouders mogen maar een bepaalde hoeveelheid mest uitrijden op hun eigen land. Dit is een maatregel om de waterkwaliteit op orde te houden. Afwijken hiervan, de zogenaamde derogatie, mag alleen als de waterkwaliteit goed genoeg blijft. Volgens de NOS heeft de Europese Commissie gedreigd om de derogatie in één keer af te schaffen als niet snel stappen worden gezet.

Op de eigen website reageert voorzitter Sjaak van der Tak. "Ik ben verbijsterd dat de Europese Commissie dit van de Nederlandse landbouw vraagt. Dit gaat niet meer over regelgeving, maar ronduit over regel-rancune. Het is doorgeschoten en ik vind het niet alleen onuitvoerbaar, maar ook immoreel. Als de Commissie haar eis niet intrekt, zullen we elke mogelijkheid onderzoeken om dit juridisch aan te vechten".