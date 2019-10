Gehandicapten genieten van tijdelijk uitkijkpunt over De Onlanden

Stichting Toegankelijk Noordenveld heeft samen met de gemeente en Natuurmonumenten een verreiker geregeld waarin de natuurliefhebbers omhoog worden gebracht.Door regelgeving mag de verreiker niet zo hoog als de uitkijktoren, maar het uitzicht wordt door de natuurliefhebbers alsnog gewaardeerd. "Ja, indrukwekkend moet ik zeggen. Een hele belevenis. Je kunt mooi ver kijken. Ook naar Groningen en die kant op, naar Paterswolde en Eelde."Boswachter Bart Zwiers is enthousiast dat hij zijn natuurgebied kan delen met mensen die slecht ter been zijn. "De Onlanden is een enorm gebied. Het is de grootste waterberging van Nederland: 3000 hectare, 6000 voetbalvelden. En alleen al die schaal, als je dat ziet dan denk je: fantastisch."Een lift voor de uitkijktoren was volgens boswachter Zwiers geen optie, daarom zijn ze van plan jaarlijks een dag te plannen voor het tijdelijke uitkijkpunt. "Een lift was ongelooflijk duur, die was 185-duizend euro. Daarom hebben we gezegd een keer per jaar gaan we met de hoogwerker omhoog."