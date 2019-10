Kinderburgemeester Zenna: 'Heel blij, maar niet verwacht'

De 11-jarige Zenna was één van de elf kinderen uit de nieuwe Kinderraad van Assen, die burgemeester wilde worden. Zij werd het. Zo werd vorige week officieel bekend . En grote kans dat dat te danken is aan haar bijzondere presentatie. "Ik heb een mooi promotiefilmpje gemaakt over mezelf, waarin ik vertel wat ik voor de kinderen in Assen wil doen." En eerlijk is eerlijk, ze deed het niet alleen. "Nee, mama heeft me geholpen met filmen."Ze was er een maand geleden ook al vastberaden over bij de installatie van de Kinderraad . "Ik ga mezelf presenteren in een mooi filmpje, om zo te laten zien waarom ik kinderburgemeester wil worden", vertelde ze meteen al als kersvers geïnstalleerd kinderraadslid met hoge ambities. En ze was de enige die het op die manier deed. "Ik weet niet of ik daardoor gewonnen heb, maar leuk vonden ze het wel. In elk geval kreeg ik de meeste stemmen."Ook de actiepunten op Zenna's to do lijstje als kinderburgemeester spreken veel kinderen aan. Aanpak van plastic zwerfafval en van hondenpoep, veilige fietsroutes naar school, en dat alle kinderen in Assen sport en spel kunnen doen. "Ik wil overal veel meer speelplekken, of sportveldjes. Ik doe zelf aan dans, en nog aan andere sporten. Maar niet alle kinderen kunnen dat doen. Of er is geen geld voor, of ouders kunnen ze er niet heenbrengen. Daar wil ik als kinderburgemeester iets aan doen."Zenna zit in groep 8 van obs Kloosterveen, en daar zijn ze allemaal trots op haar, zo vertelt Zenna. Maar naast haar schooltijd, krijgt ze het extra druk. Want als kinderburgemeester is ze straks voorzitter van de Kinderraad, die op gezette tijden gaat vergaderen. En ze heeft er nog een taak bij. "Ik mag soms ook met de echte burgemeester van Assen ergens naartoe. Geen idee waarheen, maar het lijkt me hartstikke leuk."Vanavond om 19.00 uur wordt Zenna als eerste kinderburgemeester van Assen geïnstalleerd in de raad. Daarna vervult ze die rol voor een jaar. De kinderraad in Assen is in het leven geroepen om de jeugd meer bij de politiek te betrekken, en mee te laten beslissen over voor kinderen belangrijke zaken.