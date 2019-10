Geld skylounge GAE kwam in tweede jaar niet van provincie Drenthe

Ja, er zijn bijeenkomsten geweest van TopDutch bijvoorbeeld. En van GRQBusiness. Een club van ondernemers die zich inzet om van de luchthaven een succes te maken.Voormalig directeur Hans Nijland van FC Groningen kondigde zijn vertrek aan in de ruimte. De sportquiz vanwas er ook. En er werd gesproken over ondernemen.FC Groningen en Groningen Airport Eelde bedachten samen een concept om ondernemers aan zich te binden. Een plek ook waar het bedrijfsleven elkaar kon ontmoeten.Bovendien werd afgesproken dat bij verhuur van de ruimte een deel van de opbrengt ten goede zou komen van de luchthaven. 50 procent van de opbrengst, zo zei directeur Marcel van de Kreeke eerder. Geld bestemd voor marketing en communicatie.Vooral de oprichting van ondernemersclub GRQBusiness in 2016 was reden om de skylounge ook te openen. Het bedrijfsleven heeft meerdere malen geroepen achter de luchthaven te staan en desnoods te willen investeren.In 2017 wilden de provincies Drenthe en Groningen meewerken aan het plan voor de skylounge in het stadion van FC Groningen. De twee provincies waren van plan om elk 50.000 euro daarin te steken.Uiteindelijk besloten ze dit niet te doen, omdat de aandeelhouders al miljoenen in de toekomst van de luchthaven wilden steken. 46 miljoen om precies te zijn.En dus werd het geld uit het budget van het routefonds gehaald. Een fonds van 10 miljoen euro, bestemd voor hulp bij het uitbouwen van het routenetwerk van de Drentse luchthaven.Nog voor de oprichting van het routefonds A&RDF op 8 mei 2018 was het besluit al genomen dat het geld daar vandaan moest komen. Dat is ook gebeurd. Zo is te lezen in het jaarverslag. Daarmee was het niet nodig om nog meer geld in de luchthaven te steken.Volgens de vereniging van omwonenden van de luchthaven, Volé, is het geld uit het routefonds niet bestemd voor een skylounge. Het eigen reglement staat dat niet toe. En dus is het onrechtmatig, schrijven ze in een brief aan de aandeelhouders.Kosten van de skylounge: 121.000 euro. De sponsorruimte is ook in het seizoen 2018/2019 gebruikt. Maar een woordvoerder van de provincie Drenthe ontkent dat Drenthe nogmaals heeft bijgedragen. Waar het geld wel vandaan komt is niet duidelijk. "In ieder geval niet uit Assen", zo zegt de provincie.Het budget voor het tweede jaar kan ook niet uit het routefonds zijn gekomen. Dat laat het reglement van A&RDF niet toe. De beheerder van het fonds, de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM) zal hier ongetwijfeld bezwaar tegen hebben gemaakt toen het plan op tafel kwam voor een tweede seizoen.Of de luchthaven ooit geld heeft gekregen van FC Groningen is ook onduidelijk. De luchthaven wil geen commentaar geven en verwijst naar de voetbalclub. "De skylounge is geen eigendom van ons", zo zeggen ze. Ook aandeelhouder provincie Drenthe weet het niet.Doel was dus om het bedrijfsleven aan de luchthaven te binden. En dus ook vliegtickets aan de man te brengen voor de vliegroutes naar Kopenhagen. Later ook voor die naar München. Beide met Nordica Air.Die vluchten bestaan inmiddels niet meer. AIS Airlines vliegt nu met een kleiner toestel dagelijks op Kopenhagen. De skylounge is sinds dit seizoen verlaten door Groningen Airport Eelde. En of het Noordelijke bedrijfsleven uiteindelijk veel heeft bijgedragen is ook niet duidelijk.