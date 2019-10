Rein Munniksma adviseur bij coalitievorming Assen

Munniksma moet kijken wie er van de partijen in de Asser raad bij de huidige coalitie van ChristenUnie, GroenLinks en VVD past. Hij moet ook onderzoeken in hoeverre het anderhalf jaar oude bestuursprogramma daarvoor aangepast moet worden.De drie coalitiepartijen met dertien zetels zitten nu in een minderheidscollege, na het opstappen onlangs van Stadspartij PLOP. PLOP (vier zetels) stapte uit de coalitie, omdat de partij niet achter de wijze van besturen staat en de manier waarop bezuinigingen worden doorgevoerd.PvdA-bestuurder Rein Munniksma was jarenlang gedeputeerde in Drenthe en daarvoor burgemeester van Aa en Hunze en Anloo. De laatste jaren was hij waarnemend burgemeester in twee Groningse gemeenten. Hij houdt zich nu bezig met het in kaart brengen van schade die boeren in Groningen hebben in het aardbevingsgebied.Fractievoorzitter Bert Wienen van de ChristenUnie maakte het aantrekken van de PvdA-bestuurder als extern adviseur vanavond bekend in de gemeenteraad. Er is volgens hem bewust gekozen voor 'een extern persoon die geen binding heeft met één van de drie coalitiepartijen'. Munniksma begint volgende week met de eerste gesprekken met de partijen in Assen.Saillant detail is dat de PvdA deze bestuursperiode voor het eerst buiten het college in Assen is gevallen. Mogelijk dat de komst van een PvdA'er als extern adviseur eraan bijdraagt dat de partij weer terugkeert in de coalitie. In elk geval wilde de PvdA niet weer een informateur van CU-huize. Die stond ook aan de basis van het vierkoppige college in 2018, waarvan nu nog maar één wethouder over is.