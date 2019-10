Ambulances 'met half geboren baby's' op zoek naar plekje in ziekenhuis

Het CDA in Hoogeveen heeft tijdens een gemeenteraadsvergadering vanavond zijn zorgen geuit over de veranderingen in de zorg in de regio Hoogeveen.

Bij een bezoek van de Hoogeveense afdeling van het CDA aan UMCG Ambulancezorg deelden vijf of zes ambulancemedewerkers hun zorgen over volle ziekenhuizen."Eén van de medewerkers zei letterlijk dat hij met samengeknepen billen en half geboren kinderen moest rondrijden op zoek naar een beschikbare plaats voor zwangere vrouwen om te bevallen", zegt CDA-fractievoorzitter Erik-Jan Kreuze.Wethouder Erwin Slomp gaf aan signalen te hebben gekregen dat het wel eens 'spannend' was als het om bevallingen ging. Maar niet zo erg dat er met billen geknepen moest worden. Hij zei het probleem te zullen bespreken met Treant.In september vorig jaar sloot Treant de afdelingen verloskunde in Hoogeveen en Stadskanaal. Sindsdien kunnen vrouwen in Drenthe nog bevallen in twee ziekenhuizen: in het Scheper Ziekenhuis in Emmen en in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. Tenminste, als daar plaats is.