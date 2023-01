Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Over natuur gesproken: een regenboog. De verwachting is dat de zon er doorkomt dit weekend, regen wordt er niet zoveel verwacht. De kans dat je er een dus ziet, is niet zo heel groot. Niet getreurd: de stichting De regenboog voor Gambia uit Hoogeveen viert 21 januari haar 10-jarig bestaan . Alle vrijwilligers zijn dan van 10.00 tot 16.00 uur in de Voorhofkerk in Pesse aanwezig, waar ze de bezoekers trakteren op koffie en iets lekkers.

Op 21 januari is ook de negentiende editie van Winter-Wende-aovend in Beilen. Acht eetgelegenheden waaronder de Stefanuskerk doen mee aan dit evenement. Tijdens deze avond worden zo'n 500 gasten tijdens hun diner vermaakt door diverse artiesten. Er is muziek, theater en een tafelgoochelaar.

Van 13 januari tot en met 26 maart is in het Stedelijk Museum in Meppel de expositie 'Californian Dream in Meppel' te aanschouwen. Centraal in deze expositie staat het werk van de Amerikaanse kunstenaar George Goyer. De veelzijdig kunstenaar werd in 1937 geboren in Los Angeles, Californië, waar hij in de Flower Power tijd onderdeel was van de avant-garde art scene.