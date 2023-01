Leerlingen ervaren dode hoek van trekker met ploeg: 'Die pop had ik niet gezien'

Bij Weco in Borger gaven studenten van het AOC-Terra vanochtend les over de gevaren van landbouwverkeer aan basisschoolleerlingen uit groep zeven en acht, want die gaan volgend jaar op fiets naar het voortgezet onderwijs.

"Het is precies de doelgroep die we willen hebben. We willen ze leren om op te passen met landbouwverkeer. Dat zijn vaak grote en brede machines en die zijn gevaarlijk", zegt Gerjan Zwaan, vierdejaars student van het AOC-Terra en projectleider.

Ongelukken

Jaarlijks zijn er vijftien dodelijke slachtoffers en raken nog eens vijftien mensen zwaargewond als gevolg van ongevallen met landbouwverkeer op het erf en op de weg. Die voertuigen hebben bijvoorbeeld een grote dode hoek.

De kinderen ervaren zelf de dode hoek door plaats te nemen in de cabine van de trekker. Ook komen de kinderen erachter dat een hakselmachine zoveel lawaai maakt, dat de bestuurder niets hoort als een fietser in nood om hulp zou roepen. Maar het gevaar van landbouwmachines wordt het meest inzichtelijk als een trekker met ploeg erachter een bocht neemt: de pop die naast de trekker staat wordt door de ploeg omver gemaaid.

Jill de Vries, leerling uit groep 7 van De Flint in Ekehaar, had de pop in de spiegel niet gezien. "Pas als je je helemaal omdraait en in de hoek van de cabine zit, dan zie je de pop een klein beetje. Maar dat doe je natuurlijk niet."

Beide kanten leren ervan

Gerjan Zwaan leert zelf ook van dit project: "Ik leer vooral veel aan te sturen, zodat het goed verloopt met de uitleg van de jongens. We werken met een strakke planning. En de uitleg voor kinderen moet ook wat simpeler. Het is leuk om te doen."