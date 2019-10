Rein Munniksma: 'Leuk weer een klus in Drenthe te doen'

Rein Munniksma (69) is donderdagmiddag om vier uur gebeld, zo zegt hij. Of hij in Assen wil helpen, om te verkennen wie er bij het huidige minderheidscollege past. Om er vervolgens voor te zorgen dat Assen weer met een volwaardig college van B en W verder kan. Nu zit er met ChristenUnie, GroenLinks en VVD een 'gemankeerd college'.Munniksma noemt het 'een uitdagende klus', de job als verkenner in Assen. Het is trouwens wel in razendsnel tempo gegaan, dat hij zich liet strikken. "Ik moet eerlijk bekennen dat ik nu nog amper de tijd heb gehad om erover na te denken. Ik had amper toegezegd of ik zag al vrij snel mijn naam in het nieuws. Natuurlijk heb ik de laatste tijd het nieuws wel gevolgd om te weten dat Stadspartij PLOP uit het college is gestapt. Maar ik moet alles nog even goed op me in laten werken."Aan het begin van de Asser gemeenteraad vanavond maakte ChristenUnie-voorman Bert Wienen bekend dat de oud-PvdA-bestuurder uit Annen is gevraagd om zich met de coalitievorming in de provinciehoofdstad te bemoeien. Als extern adviseur moet Munniksma volgens Wienen 'op zoek naar een brede coalitie'. "Wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden", aldus Wienen. Munniksma was jarenlang Drents gedeputeerde, en daarvoor burgemeester van Aa en Hunze en het vroegere Anloo.Rein Munniksma wil komende week aan de slag met zijn verkenningstocht in Assen. Of hij dan met alle partijen gesproken wil hebben, kan hij niet zeggen. "Ik moet eerst zien hoe ik voldoende ruimte kan maken in mijn agenda." Inhoudelijk wil de PvdA-bestuurder niks kwijt. "Ik moet nog beginnen met verkennen."Bert Wienen van de ChristenUnie, de grootste partij in de raad, weigert verder een voorkeur aan te geven. Niet of een vierde partij met vier zetels (PvdA) voldoende is, of dat er wellicht twee partijen bijkomen. "De PvdA is een optie, maar er zijn meerdere opties", lacht hij.De keuze voor Munniksma is volgens hem helder. "Iemand met voldoende bestuurlijke ervaring, met een bepaalde afstand tot Assen, en bovendien van een partij die losstaat van één van onze huidige drie coalitiepartijen. Dat leek ons wel handig, om als coalitie aan te geven dat we onafhankelijk en onbevangen het gesprek in willen."Of de PvdA-kleur van verkenner Rein Munniksma mogelijk al een voorbode is van alsnog kiezen voor de PvdA als vierde coalitiepartij, daar houdt de CU-voorman zich verre van. "Ik kan alleen zeggen dat we bewust voor iemand hebben gekozen die geen enkele band heeft met de huidige coalitie."PvdA-raadslid en voormalig wethouder Albert Smit wil verder niet ingaan op de keuze voor Munniksma. Ook niet of deze verkenner van PvdA-huize in het voordeel van zijn fractie werkt. "We gaan het zien, ik ben in elk geval nog niet door hem gebeld", lacht hij.Het is geen geheim dat de voormalig PvdA-wethouder graag weer een bestuursperiode had willen meedoen. Maar de PvdA viel dit keer buiten de coalitie in Assen. En dat was een breuk met de bestuurlijke historie in de provinciehoofdstad, waar de PvdA altijd meeregeerde.Hoe snel de coalitiebesprekingen klaar zijn, kan Bert Wienen niet zeggen. Maar de begrotingsbehandeling staat voor begin november op de raadsagenda, en een minderheidscollege is dan een groot risico, zeker gezien de zware bezuinigingen waar Assen voor staat. "We moeten snel aan de slag, maar zorgvuldigheid gaat voor snelheid", besluit Wienen.