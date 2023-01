Onderzoek combi voetbalstadion en sportcampus Emmen dit voorjaar afgerond

Is een nieuw stadion voor FC Emmen in combinatie met een sport- en beweegcampus een haalbare kaart? De gemeente Emmen kondigde vorig jaar een onderzoek aan dat eind 2022 zou worden afgerond. Uit navraag blijkt dat er iets meer tijd nodig is. In maart of april is er naar verwachting meer bekend, laat een woordvoerder weten.