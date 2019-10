'Ik hoop dat ik veel kan betekenen voor de kinderen in Assen'

Ze heeft er veel zin in. "En de burgemeester, die lijkt me ook erg leuk", zei ze er meteen bij. "Hij is in elk geval erg aardig."De 11-jarige Zenna Siahaija is gisteravond officieel door burgemeester Marco Out geïnstalleerd als eerste kinderburgemeester van Assen. En dat geldt ook voor de loco-burgemeester, Luna Venema, ook nog maar 11 jaar. Beide meiden legden officieel de belofte af. Zenna kreeg een speciaal vervaardigde ambtsketen omgehangen door Out. De keten is gemaakt door leerlingen van CS Vincent van Gogh met behulp van professionalsDe twee meiden zijn een maand geleden al geïnstalleerd als lid van de eerste kinderraad van Assen met 31 leden. Die kozen vorige week Zenna Siahaija uit hun midden als kinderburgemeester. Na de officiële installatie in de echte grote-mensen-gemeenteraad hield ze haar maidenspeech, voor een raadszaal die maar zelden zo vol zit. Maar eerst controleerde Marco Out nog even of haar nieuwe ambtsketen wel helemaal goed zat. "Daar moet je straks ook op letten als burgemeester", was zijn devies.Zenna noemde het 'heel speciaal', dat zij is gekozen tot kinderburgemeester van Assen. "En nog specialer omdat ik de allereerste ben. Ik hoop dat ik veel kan betekenen voor alle kinderen in de stad. Maar dat doe ik niet alleen, ook al ben ik kinderburgemeester geworden. We doen het met alle kinderraadsleden."Ook al is de kinderraad nog maar pas begonnen, volgens Zenna is het nu al gezellig. "En ik kijk ernaar uit om de burgemeester verder te leren kennen. Tot nu toe vond ik hem erg aardig." Ze mag als kinderburgemeester zaterdag meteen aan de slag. Ze gaat met burgemeester Marco Out op pad, naar het feest rondom de Kinderboekenweek in De Nieuwe Kolk.Zenna won de strijd om het kinderburgemeesterschap van haar tien concurrenten, mede dankzij een eigen promotiefilmpje waarin ze haar actiepunten aankondigde. Zo wil ze af van plastic zwerfafval en hondenpoep, en alle kinderen moeten naar muziekles en sport kunnen.