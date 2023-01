Plannen voor verhuizing politiebureau Roden in de ijskast

Het is nog steeds de bedoeling dat het politiebureau van Roden onder wordt gebracht bij het gemeentehuis. Eigenlijk hadden het bureau en het gemeentehuis al onder hetzelfde dak moeten zitten, maar de plannen voor de verhuizing staan momenteel 'in de ijskast'.

Dat komt omdat de gemeente Noordenveld nog niet precies weet hoe het nu verder moet met de verbouwing van het gemeentehuis. In het voorjaar van 2021 sprak de gemeenteraad al over de verbouwing , waarbij aandacht moest zijn voor duurzaamheid, toegankelijkheid en de arbeidsomstandigheden van het personeel. Ook werd 60.000 euro uitgetrokken voor de toekomstige verhuizing van het politiebureau naar het gemeentehuis. Deze zou idealiter op 1 januari 2022 afgerond zijn.

Nieuwe invulling gemeentehuis

In januari van dit jaar zetelt de politie nog steeds aan de Westerstraat in Roden. Wethouder Kirsten Ipema (Gemeentebelangen Noordenveld) benadrukt dat het nog steeds de bedoeling is dat de politie haar intrek in het gemeentehuis neemt. "We kijken nog naar de invulling van het gemeentehuis", zegt ze. In de coronaperiode bleek dat veel medewerkers van Noordenveld prima thuis kunnen werken, wat de vraag opwerpt of het gemeentehuis nog net zo veel werkplekken moet hebben.

Gemeentesecretaris Peggy van Vliet is volgens Ipema bezig met het 'organisatievraagstuk'. "Er wordt gewerkt aan een plan, maar wanneer dat er ligt, weet ik niet. De verbouwing, en daarmee de verhuizing van de politie, staat nu in ieder geval even in de ijskast. Volgens mij is het ook niet zo dat de politie op stel en sprong moet verhuizen."

Opkomstplek

Woordvoerder Ingrid Coenen laat namens de politie Noord-Nederland weten dat het 'nog niet zeker is' hoe de mogelijke locatie in het Roder gemeentehuis eruit komt te zien. "We zijn de plannen nog aan het bekijken", zegt ze. Wél is het sowieso de bedoeling dat er een locatie in Roden zal blijven.