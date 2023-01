30.000 euro beschikbaar voor zes Drentse schaapskuddes

Het Dinamo Fonds heeft de portemonnee getrokken voor het behoud van schaapskuddes in Nederland. 50.000 euro wordt verspreid over tien schaapskuddes, waarvan zes in Drenthe. De vergoeding kan worden ingezet voor het welzijn van de schapen.

Hieronder vallen onder andere de kosten voor inentingen, vee-arts, voer of wolfwerende afrastering. In 2022 ontvingen vijftien andere schaapskuddes in Nederland ook al een ondersteuning van 92.000 euro van het Dinamo Fonds.

Zes Drentse schaapskuddes

De Holtinger schaapskudde (Havelte), Schaapkudde Achtér 't Zaand (Dwingeloo), Schaapskudde het Stroomdal (Annen), Schaapskooi Balloërveld (Balloo), Schaapskudde Hijkerveld (Hooghalen) en Schaapskudde Doldersummerveld (Doldersum) ontvangen allen 5.000 euro van het fonds, in totaal dus 30.000 euro. Marrie Pruntel, penningmeester van de Holtinger schaapskudde is blij met het bedrag. "De bijdrage is voor onze stichting een hoognodige aanvulling op de aanschafkosten van het wolfwerende hekwerk. We zijn blij dat we het bedrag als tegemoetkoming in de kosten kunnen gebruiken", aldus Pruntel.