Permanente bewoning vakantiepark De Hullen Drijber stap dichterbij

Afspraken

In 2019 werd onderzoek opgestart om te kijken of permanent wonen mogelijk zou kunnen zijn op de parken. Hetzelfde jaar werd besloten om De Hullen als proefpark aan te wijzen. Wanneer die proef is afgelopen, is nog niet helemaal duidelijk. "Eigenlijk zodra er concrete afspraken zijn gemaakt met de bewoners van het park", stelt Schans.

Dat gaat dan met name over de openbare ruimte, hoe ga je met het groen om, maar ook de financiële afwikkeling van het park. De gemeente zag het wel zitten dat de wegen op De Hullen geasfalteerd zouden worden. De bewoners vinden dat dan weer niks. De wethouder hoopt voor de zomer nog een document op te kunnen stellen met alle afspraken.

"Of dat gaat lukken weet ik nog niet zeker." Maar zodra het er is, dan is er eigenlijk geen weg meer terug. De permanente bewoning is dan definitief. "Er kan in de tussentijd nog vanalles gebeuren, dat mensen het er toch niet mee eens zijn. We zijn inmiddels wel zover, dat ik niet meer verwacht dat zoiets gaat gebeuren." Zodra alles in kannen en kruiken is, moet het bestemmingsplan voor het park nog worden gewijzigd. Het kan dus nog lang duren, voordat alles definitief is.

Kritiek

Het was de bedoeling dat de proef rondom De Hullen eerst afgerond zou worden, daarna zouden andere vakantieparken aan bod komen. Schans deed tussentijds toch onderzoek naar andere locaties en kwam met het plan dat vier parken niet geschikt zouden zijn voor permanente bewoning. Het gaat om chaletpark Het Timmerholt in Westerbork, de bungalows op De Oostermaat in Westerbork, 't Vennegien nabij Spier en De Veldhuizen in Hoogersmilde

Het leverde hem veel kritiek op, want de bewoners van die parken waren er niet blij mee. Ook de politiek in Midden-Drenthe was 'not amused'. Volgens de raad moest het onderzoek rondom De Hullen eerst worden afgerond. Van de uitkomsten zouden ze kunnen leren en dit kunnen ze gebruiken als ze naar de andere parken gingen kijken, vond de raad. Ze vonden de uitspraken van Schans te voorbarig.

De wethouder laat nu voor het eerst zijn licht schijnen op de situatie. "Het is een emotioneel beladen onderwerp. Het speelt al jaren en mensen op vakantieparken willen duidelijkheid hebben of ze er permanent kunnen wonen of niet. Daarom wilde ik dat er vaart in zou komen. Misschien heb ik wel te snel gehandeld, maar als gemeente willen we graag dat er een doorbraak komt. Maar men was het niet eens met de manier waarop ik het aanvloog."

Leren van situatie

De focus ligt voorlopig op De Hullen in Drijber, daarna wordt er per park gekeken wat de mogelijkheden voor wonen zijn. "We leren nu veel van de situatie hier in Drijber. Vervolgens wil ik de raad goed betrekken als we de andere parken gaan analyseren", aldus Schans.