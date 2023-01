Peiling: BoerBurgerBeweging kan grootste worden in Drenthe

De BoerBurgerBeweging (BBB) is een grote kanshebber om in Drenthe de grootste te worden bij de komende Provinciale Statenverkiezingen. Dat concludeert I&O Research in een peiling.

BBB doet op 15 maart voor het eerst mee aan de Statenverkiezingen. De partij, die opkomt voor de belangen van onder andere het platteland en de land- en tuinbouwsector, haalde bij de landelijke verkiezingen in 2021 één zetel en kwam daarmee voor het eerst in de Tweede Kamer. De gemeenteraadsverkiezingen liet BBB vorig jaar aan zich voorbijgaan. In een partijoverleg werd besloten om volop in te zetten op de Statenverkiezingen.

Drenthe en Overijssel

In Drenthe en Overijssel maakt BBB volgens I&O Research kans maken de grootste fractie te worden in het provinciebestuur. De partij doet in iedere provincie mee en kan rekenen op 6 à 10 procent van de stemmen. De peiling , van 13 tot en met 16 januari uitgevoerd onder 2.489 volwassen Nederlanders, is niet exact genoeg om per provincie een voorspelling te doen.

Potentiële BBB-stemmers noemen als reden voor hun keuze vaak dat de partij goed oppositie voert en opkomt voor hun regio. Ook prijzen Kamerlid Caroline van der Plas. Een andere motivatie voor BBB-kiezers is dat ze het kabinet willen straffen bij de komende verkiezingen.

Eerste Kamer

Op 15 maart wordt ook indirect de Eerste Kamer gekozen. Vooralsnog kan de VVD net als vier jaar geleden op 14 procent van de stemmen rekenen. Omdat PvdA en GroenLinks samen na de verkiezingen een fractie gaan vormen in de Eerste Kamer, is het goed mogelijk dat VVD daar niet de grootste wordt. Gezamenlijk peilen PvdA en GroenLinks nu op 15,5 procent.