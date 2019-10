Kraamkamer met vleermuizen zit nieuwbouw Herinneringscentrum dwars

De kraamkamer zit onder het dak van het noordelijke gebouw, en dat is nu juist de plek waar gebouwd moet worden. Omdat de dieren beschermd zijn, mag er niks gebeuren. "Er zitten wel 116 vleermuizen", zegt directeur Gerdien Verschoor. "Ik dacht shit! Wat overkomt ons nu. Maar een dag later was het al wauw, ook wel mooi, dat geeft ons even tijd om de nieuwbouwplannen nog eens goed tegen het licht te houden."Een ander probleem is dat de nieuwbouw die gepland is niet langer tien miljoen, maar dertien miljoen euro kost. "En dat is toch wel wat anders. Dus door die vleermuizenkraamkamer hebben we meer tijd om toch even terug te gaan naar de basis van de plannen. Waarom breiden we ook alweer uit, wat hebben we ervoor nodig, en kan het misschien ook anders?", zegt Gerdien Verschoor. Bovendien geeft het volgens haar lucht om fondsen aan te boren voor de nieuwbouw.Het Herinneringscentrum gaat nu eerst bezig met een vleermuizenhotel. Dat wordt ergens in de buurt gerealiseerd, als alternatieve plek voor de beestjes die nu in het gebouw zitten. "Daarna maken we gaten in het dak waar ze zitten, zodat het gaat tochten, wat ze dus onaangenaam vinden. En dan moeten ze uit zichzelf vertrekken. Minstens anderhalf jaar moeten we ze dan de tijd geven om te settelen", zegt Verschoor.Het Herinneringscentrum wil verdubbelen qua oppervlakte, omdat het veel te klein is voor ontvangst van groepen en tentoonstellingen. Begin dit jaar maakte de vorige directeur Dirk Mulder ook al bekend dat het plan geen zeven miljoen maar tien miljoen ging kosten. Van het bedrag is twee miljoen binnen. Provincie Drenthe en het ministerie van VWS geven beide een miljoen.