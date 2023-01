Gaswinning in Drenthe verder beperkt in nieuwe kabinetsplannen

Bedrijven kunnen in de toekomst niet meer op zoek naar nieuwe gasvelden onder de Nederlandse grond. Ook moeten mijnbouwbedrijven beter contact leggen met de omgeving, moeten er duidelijkere afspraken zijn over de overlast en moet er gekeken worden of regio's meer kunnen profiteren als er gaswinning in de buurt plaatsvindt.

Dat is vandaag in het kabinet afgesproken.

Voor het winnen van gas worden nog wel nieuwe vergunningen afgegeven, omdat gas binnen de energietransitie past. Voor het winnen van olie worden geen nieuwe vergunningen afgegeven. Bestaande vergunningen blijven wel gelden.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) weet dat er onder Langelo kussengas zit, daardoor mag de NAM wel een vergunning aanvragen op het moment dat zij daar naar willen boren. Kussengas is gas dat na het leeghalen van de gasopslag in Langelo overblijft om de benodigde bodemdruk in stand te houden.

Gesprekken met bewoners en instanties

Staatssecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw vindt ook dat mensen weer 'meer verbinding' moeten krijgen met de mijnbouwbedrijven die in de omgeving actief zijn, zoals vroeger volgens hem wel het geval was. Bedrijven moeten laten zien dat ze overleg gevoerd hebben met de omgeving over hun plannen, inclusief hun plannen voor het opruimen als ze klaar zijn.

De mijnbouw moet met omwonenden, organisaties en de lokale politiek om tafel om bijvoorbeeld afspraken te maken over hun plannen om de omgeving te laten profiteren van hun activiteiten. Het ministerie zegt dat dat bijvoorbeeld kan in de vorm van geld, of door huizen te verwarmen met aardwarmte.