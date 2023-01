Mijnbouwbedrijven Drenthe schrikken niet van boodschap ministerie over gasvergunningen

'Dialoog belangrijk'

NAM-directeur Johan Atema schrikt beslist niet van het nieuws. "Het besluit om geen opsporingsvergunningen af te geven was al bestaand beleid en heeft geen impact op huidige en voorgenomen activiteiten van de NAM op land", zegt hij.

Atema zegt het belang van dialoog met inwoners over mijnbouw in te zien. "De dialoog moet gevoerd worden, dat is een les die de NAM getrokken heeft uit haar rol in Groningen."

'Tegemoetkomen aan zorgen'

Ook Vermillion, dat gas wint in het westen van Drenthe, maakt zich geen zorgen over de afspraken van het kabinet. "Het grootste deel van de gasvelden in Nederland is al in kaart gebracht. Je mag nog wel op zoek naar gasvelden, mits je al een opsporingsvergunning hebt", vertelt woordvoerder Sape Jan Terpstra.