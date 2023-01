Nieuwe campus in Emmen moet duurzaam Drenthe op de kaart zetten

Aan tafel: gedeputeerde Tjisse Stelpstra over wat er moet gebeuren om die koploperspositie te behouden. Maureen Nederhoed van het installatiebedrijf Harwig over de moeilijke zoektocht naar technisch personeel. Ineke Ganzevoort is van de Greenwise Campus in Emmen. Een net opgerichte campus om mbo, hbo en wo te laten samenwerken. En student Quinn Lettinga is een van de eerste studenten die een specialisatie in waterstof heeft gedaan. De Staat van Drenthe is hier te bekijken.