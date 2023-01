Quinn (18) volgt een waterstofopleiding: 'Ik denk dat dit toch de toekomst wordt'

Een van de oorzaken is het beeld dat mensen hebben van het mbo en een technische opleiding. Quinn: "Het is vaak zo dat mensen vinden dat een hbo-opleiding boven het mbo staat. Je bent dan beter geleerd, dus dan ben je automatisch beter. Maar een mbo-student kan wel veel meer technische talenten hebben."

Dat beeld is wel aan het veranderen. Zo bleek uit de keuzegids voor mbo-opleidingen dat een afgestudeerde mbo'er 4 euro bruto meer verdient dan een afgestuurde hbo'er. Tenminste, als je in de techniek werkzaam bent.

Een goede zaak vindt Quinn, maar hij zou ook graag meer waardering zien. "Een hoger salaris is mooi meegenomen, maar een beetje waardering zou ook wel fijn zijn. Dat we gewoon goed bezig zijn en dat we ook nodig zijn in de maatschappij."

In de talkshow De Staat van Drenthe praat Quinn samen met andere gasten over de toekomst van Drenthe en duurzame energie. Drenthe is samen met Groningen koploper als het gaat om duurzame energie, zoals waterstof. Maar kunnen we koploper blijven als goed geschoold personeel niet te vinden is? En hoe zorgen we ervoor dat jongeren voor een technische opleiding kiezen?