Jantienus Warners: Ik zou niet zonder het veldrijden kunnen

"Het is een passie van mij. Het is iets dat bij me hoort. Ik zou niet zonder kunnen denk ik", zegt Warners.De begroting van de eerste internationale veldrit van Gieten was in 1976 dik zeventienhonderd gulden. Tegenwoordig kost het organiseren van de Superprestige 175.000 euro. Warners maakte alle veranderingen mee. Hij is secretaris van de veldrit en samen met 200 andere vrijwilligers heeft hij afgelopen week weer hard gewerkt om de boel op tijd klaar te krijgen voor zondag."Bij de eerste veldrit in 1976 gingen we zaterdag opbouwen en konden we zondag al rijden. Nu zijn we een hele week in touw. Toen spanden we een lintje langs wat palen en daar bleef het publiek gewoon achter staan. Tegenwoordig hebben we 1200 dranghekken en daarnaast zetten we vier shovels en drie hoogwerkers in", zegt Warners.De 68-jarige secretaris heeft heel wat beleefd. Zo maakte in 1987 Joop Zoetemelk z'n opwachting in het zand van Gieten. "Het was z'n eerste maar ook meteen z'n laatste veldrit. Het was in het jaar dat hij afscheid nam. We hebben nog nooit zoveel publiek gehad", vertelt Warners.Hoogtepunt voor hem was de organisatie van het wereldkampioenschap veldrijden in 1991. Wat volgde was een gevoelige strijd tussen Gieten en Gasselte. "Wij als organisatie uit Gieten hadden het kampioenschap aangevraagd. Maar het parcours lag in Gasselte. Maar het evenement ging de wereld over als WK van Gieten en dat vonden de mensen in Gasselte natuurlijk niet leuk. Daardoor zag je tijdens de wedstrijd op verschillende plaatsen reclameborden met "Gasselte, mooi he?". Die slogan gebruiken ze, volgens mij, tot op de dag van vandaag nog voor hun evenementen", zegt Warners. Met de tranen in z'n ogen zag hij Radomir Simunek bij 't Nije Hemelriek wereldkampioen worden voor Adri van der Poel die voor de vijfde keer tweede werd.Het hele jaar door is de secretaris zoet met de Superprestige. Nadat alles weer opgeruimd is, neemt hij drie weken vakantie en dan begint hij alweer met het aanvragen van vergunningen en subsidies. "Zolang mijn gezondheid het toelaat en zolang ze mij als secretaris en medewerker willen hebben, blijf ik doorgaan", besluit Warners.De Superprestige-veldrit is zondag vanaf 13.30 uur live te volgen op TV Drenthe. De vrouwen starten om 13.40 uur. De mannen volgen om 15.00 uur.