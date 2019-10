Emmen en Borger-Odoorn meest 'versteend' (en dan gaat het niet om hunebedden)

Dat blijkt uit cijfers van Cobra Groeninzicht. Dit bureau deed onderzoek naar in hoeverre de Nederlandse tuinen betegeld of bebouwd zijn.In Drenthe is Emmen de gemeente met het meest versteende tuinoppervlak. Landelijk staat Emmen op een derde plek. Ruim 63 procent van de voor- of achtertuinen is hier bijvoorbeeld een tegelterras of een parkeerplek. Borger-Odoorn staat in Drenthe op de tweede plek, daar is dus 57 procent van de tuinen een tegeltuin.In de kop van Drenthe wordt juist minder steen gebruikt in de tuinen. Noordenveld en Tynaarlo zijn de gemeenten met de minst versteende tuinen. Daar is iets meer dan een kwart van de tuinen bebouwd of betegeld.Landelijk zijn de meest versteende tuinen te vinden in Flevoland. In Almere is ruim tweederde van het tuinoppervlak niet groen. Ook Lelystad, Dronten en de Noordoostpolder staan in de top tien.