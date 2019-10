Theatervoorstellingen op Kamp Westerbork geschrapt

Directeur Gerdien Verschoor vindt dat beide theaterprojecten 'niet echt thuishoren op de historisch beladen plek die het doorgangskamp is'. Ze is sinds 1 juli de nieuwe directeur van Herinneringscentrum Kamp Westerbork. "We zijn bezig met het maken van een ethische code. Daar komt in te staan wat er wel en niet past bij de geschiedenis van deze plek."Het Herinneringscentrum wil deze 'ethische code' opstellen na bedreigingen eerder dit jaar rond de omstreden wandeltocht in de Nacht van de Vluchteling. Die activiteit is toen afgeblazen na persoonlijke bedreigingen aan het adres van toenmalig directeur Dirk Mulder. Die kwamen uit joods-orthodoxe hoek. Ze vonden dat het kampterrein 'misbruikt' werd.Verschoor vindt dat er nu goed gekeken moet worden 'wat er echt thuishoort op het kampterrein'. "Past de inhoud van die activiteit historisch bij de plek, bij de jodenvervolging en de verhalen van slachtoffers en nabestaanden." Volgens Verschoor is er met de theatervoorstellingenen, niet direct een rechtstreekse relatie met de jodenvervolging. "Dus die hoeven niet per se op het vroegere kampterrein."Volgens Verschoor is er overleg geweest met de theatermakers en wordt nog gekeken naar een vervangende plekken.zou volgend jaar in de glazen overkapping van de commandantswoning spelen en is een stuk van producente Geke Hoogstins uit Eext. De voorstellingzou in 2021 twintig keer in de zandkuil bij Kamp Westerbork worden opgevoerd. Theatergezelschap Roodpaleis, onder leiding van Betsy Torenbos, was er al druk mee bezig. Beide stukken waren de grote smaakmakers van het programma van Midden-Drenthe als culturele gemeente.Betsy Torenbos vindt dat ze als theatermaakster 'ineens in een politieke discussie verzeild is geraakt'. "Jammer dit, want ik wil gewoon theater maken." Torenbos heeft wel begrip voor de keuze van Verschoor. "We hebben meerdere gesprekken gehad. Ze wil activiteiten die direct in relatie zijn met Westerbork. Als je letterlijk kijkt of dit stuk dat heeft, dan is het antwoord nee.""Maar ons theaterstuk gaat over macht en het gevaar ervan, en het kwaad wat eruit voortkomt. Dat kan leiden tot gruwelijke daden. Die link leg ik dan met kampcommandant Gemmeker, en hoeveel macht hij had om over het lot van mensen te beslissen. Ik had nog een stille hoop dat onze Drentse bewerking van MacBeth er toch bij zou passen, maar helaas." 'Met pijn in het hart heeft Torenbos het stuk nu afgeblazen.De theatermaaktster zit niet bij de pakken neer. Ze maakt een doorstart met een andere voorstelling voor het culturele jaar van Midden-Drenthe, en dan op een andere locatie. Torenbos pakt een ander Shakespeare-drama:. "Dat is een vrouwenstuk met vijf spelers. En dat zetten we neer in het gemeentehuis van Midden-Drenthe. Het wordt de afsluiting in mei 2021 van het culturele jaar."De noodgedwongen wijziging scheelt Torenbos trouwens flink in kosten. Haar theaterproductie bij Westerbork kostte een half miljoen, het nieuwe theaterstuk gaat een ton kosten.