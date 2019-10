N33 dicht bij werkzaamheden: 'Het kan niet anders'

Vanaf vanavond 20.00 uur tot maandagochtend 05.00 uur is de weg in beide richtingen dicht tussen Assen en Gieten.De sluiting zorgt voor verbazing en gemopper bij weggebruikers en politici. Met name dat de weg helemaal dicht is het hele weekend, zorgt voor onvrede.In het twintigjarige onderhoudscontract van de N33 is vastgelegd dat zes keer per jaar wegdelen van de N33 helemaal mogen worden afgesloten voor onderhoud.Daarbij zijn spoedklussen, zoals het kappen van bomen dit jaar bij Veendam, niet meegenomen. Door deze spoedklussen staat het aantal afsluitingen van de N33 nu op acht.[media: 63429]De N33 is de enige Rijksweg in het noorden die bij onderhoud altijd helemaal dicht gaat. Op soortgelijke wegen in de Randstad, maar vooral in Duitsland, wordt vaak een middenbarrier gebouwd.Op deze manier kan het verkeer aan beide kanten op één rijbaan er toch met lagere snelheid langs. Of het verkeer wordt in beide richtingen over één weghelft geleid.Rijkswaterstaat zegt dat ze met aannemer Poort van Noord in gesprek zijn of het onderhoudswerk nog efficiënter kan.De Drentse PVV roerde zich al in de afsluitingskwestie en stelde vragen in Provinciale Staten. En ook gemeenten hebben zich op het provinciehuis gemeld. Ook al is het laaghangend fruit al weg.En hoe moet het dan in de toekomst als de nu nog relatief nieuwe N33 aan heel groot onderhoud toe is en complete wegvakken opnieuw moeten worden geasfalteerd? Ook dan moet het volgens aannemer Johan Eijzenga kunnen lukken in zes complete afsluitingen in zes weekeinden.De N33 is van vanavond 20.00 uur tot maandagochtend 5.00 uur helemaal dicht in beide richtingen tussen Assen en Gieten. Als het werk eerder klaar is, gaat de weg eerder open, belooft Eijzenga.