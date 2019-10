Buurthuizen krijgen hulp bij energiebesparing

Het geld kan worden ingezet voor technisch advies en ondersteuning voor de besturen bij het maken van de plannen. "Wij willen maatwerk bieden, dus vooraf is niet te zeggen waar het geld precies aan besteed wordt", zegt Paul van Schie van de Brede Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD). Hoeveel dorpshuizen er in totaal gebruik kunnen maken van het geld is dus niet duidelijk. "Dit geld is voor een jaar, daarna moeten we verder kijken."Volgens de BOKD is bij de buurt- en dorpshuizen in Drenthe al een onderzoek en nulmeting gedaan. Op basis van die gegevens wordt bepaald welke plaatsen in aanmerking komen voor deze financiële steun. Het geld kan bijvoorbeeld worden ingezet voor het maken van een energiescan."Nieuw is dat er een tussenvariant is gekomen in de pakketten die wij aanbieden. Door tussenstapjes aan te bieden kunnen dorpshuizen verduurzamen" , zegt Van Schie. " Sommige dorpshuizen willen misschien zonnepanelen, maar weten niet hoeveel of welke soort. Een advies zonder een installateur die er een eigen belang bij heeft, is dan een van de mogelijkheden."Dinsdag is er in het provinciehuis in Assen een bijeenkomst voor de besturen van dorps- en buurthuizen. Daar worden zij geïnformeerd over de mogelijkheden. In totaal zijn alle 160 dorps- en buurthuizen en multifunctionele accommodaties in Drenthe uitgenodigd.