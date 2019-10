Assen wil miljoenen steken in museum, binnenstad, glasvezel en Techhub

Het grootste deel van de 6,75 miljoen gaat naar het Drents Museum. Eerder liet de gemeente al weten twee miljoen euro te zullen steken in de herinrichting van de historische collectie van het museum. Dat bedrag is nu verhoogd naar drie miljoen euro.Andere investeringen die het college wil doen is 2,17 miljoen euro voor versterking van de binnenstad van Assen, 1,17 miljoen voor een Techhub en ruim vier ton voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied.Bij de Techhub werken Hanzehogeschool Groningen, het Drenthe College en Ondernemend Assen samen om het hbo- en mbo onderwijs in Assen en de regio te behouden en verder te ontwikkelen.Bij een groot deel van het totale investeringsbedrag, namelijk vijf miljoen euro, gaat het om rijksgelden die beschikbaar zijn vanuit het Ruimtelijk Economisch Programma (REP). De REP-gelden zijn een compensatie-bedrag voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn.Voor Assen gaat het om tien miljoen euro. De helft daarvan is inmiddels besteed. Voor de andere helft moet Assen voor het einde van het jaar aangeven wat de bestemming is, anders vervallen deze REP-gelden. Het geld moet bovendien voor 1 januari 2022 zijn uitgegeven.De gemeenteraad van Assen besluit op 21 november of het geld op deze manier geïnvesteerd mag worden.