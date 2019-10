Meppel is dé vrouwengemeente van Drenthe

Dat blijkt uit een onderzoek van RTL Nieuws . De onderzoeksredactie van RTL Nieuws deed onderzoek naar de man-vrouwverdeling in Nederland.In en rondom steden wonen meer vrouwen, terwijl op het platteland de meeste mannen wonen. Drenthe is hierin een vreemde eend in de bijt.De provincie staat nu niet bekend om haar grote steden, maar toch is er een meerderheid van vrouwen in bijna alle gemeenten. Alleen in gemeenten Borger-Odoorn en Hoogeveen zijn er meer mannen.Als je kijkt naar de verhouding tussen man en vrouw in de leeftijdscategorie 15 tot en met 45 jaar, is er iets opvallends te zien in Drenthe. Bijna de hele provincie kleurt blauw, dus in deze leeftijdscategorie zijn er wel meer mannen.In Westerveld zijn er zelfs bijna acht procent meer jonge mannen. In Meppel blijven de vrouwen ook in de jongere categorie in de meerderheid; in de gemeente wonen 2,2 procent meer jonge vrouwen dan jonge mannen.