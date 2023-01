Derde verdachte aangehouden om dodelijke steekpartij Emmen

Een 19-jarige man is als derde verdachte aangehouden voor het dodelijke steekincident in Emmen van vorige week. Daarbij kwam een 26-jarige vrouw uit Groningen om het leven.

Eerder zijn al twee personen aangehouden. Zij zitten nog vast. De man die vanochtend is aangehouden wordt verdacht van mogelijke betrokkenheid bij het incident.

Vorige week zaterdagavond vond in de jeugdzorginstelling Yorneo in Emmen een dodelijke steekpartij plaats. Het slachtoffer overleed ter plekke. Zij werkte bij de instelling. Na het steekincident werden al een 16-jarige en een 19-jarige jongen gearresteerd. Het is onbekend waar de drie verdachten vandaan komen.