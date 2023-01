Tweelingszussen uit Gieten openen pop-up bibliotheek voor kleding

Geen nieuwe kleding meer kopen, dragen en weggooien, maar lenen zoals je ook met boeken doet. Dat is het idee achter de kledingbibliotheek van de zussen Anke en Jorien Kooistra uit Gieten. Vandaag ging hun pop-up-bieb voor het eerst open.

Jassen, shirts, broeken en schoenen. Allerlei soorten tweedehands kleding uit de eigen collectie van de zussen of gekocht bij de kringloopwinkel hangt of staat netjes opgesteld in hotel-restaurant 't Zwanemeer in Gieten. Nog even strijkt Jorien wat overhemden, voordat de eerste klanten binnenkomen.

Maandje lenen

Net als in een gewone bibliotheek kunnen mensen in de kledingbieb voor een tijdje bepaalde kledingstukken lenen. Klanten kunnen een strippenkaart kopen en daarmee kledingstukken voor een maand meenemen naar huis. Het is de bedoeling dat ze de kleren frisgewassen weer terugbrengen naar de bieb.

Met hun kledingbibliotheek hopen Anke en Jorien meer bewustwording te creeëren over duurzaam omgaan met kleding. "Veel kleren zijn tegenwoordig van slechte kwaliteit. Die draag je een paar keer en dan gooi je het weer weg", vertelt Anke. "Kleding lenen en weer terugbrengen zodra je erop uitgegeken bent, is veel duurzamer."

Dameskleding

In de bieb hangt op dit moment alleen dameskleding. Een bewuste keuze van de tweelingzussen. Anke: "Mannen dragen iets vaak veel langer dan vrouwen en kopen ook niet zo heel vaak nieuwe kleren. Vrouwen denken al heel snel 'ik heb niets in mijn kledingkast' en dan ga je iets nieuws kopen."

Zonde, vinden de dames, want er is ontzettend veel tweedehands kleding op de markt. "De kringloopwinkels puilen ermee uit, maar veel mensen blijven toch nieuwe kleren kopen. Zelf koop ik bijna nooit meer iets in de kledingwinkel. Bijna alles wat ik draag is al eens door anderen gedragen", zegt Anke.

Eigen collectie

Veel kleding in de pop-up-bibliotheek hebben de zussen in kringloopwinkels gekocht. Ook is een er een gedeelte gedoneerd en de rest komt uit hun eigen kledingkast. Anke: "Ja, mijn eigen kast heb ik flink uitgemest. Er hangen ook mooie dingen van onszelf in de rekken."

Op de eerste dag blijft het rustig, maar de zussen hopen dat na verloop van tijd steeds meer mensen de kledingbieb ontdekken. "In Groningen bestaat het al langer, hier in Drenthe zijn we geloof ik de eersten. Het moet nog wat meer bekendheid krijgen, maar ik denk dat veel mensen dit een leuk idee vinden."