'Gedogen van wonen op vakantieparken geeft problemen'

"Het woningtekort lossen we er niet mee op. Maar als mensen er niet meer mogen wonen, hebben we een nog groter probleem", zegt Karin Zwaan, Statenlid voor de VVD, over permanent wonen op vakantieparken.

Pieter Smit woont op zo'n park. "We zijn een bungalowterrein", corrigeert hij. Hij woont op De Veldhuizen in Hoogersmilde. Dit 'bungalowterrein' is, net als drie andere parken, door de gemeente Midden-Drenthe aangewezen waar permanente bewoning niet is toegestaan. Het zag er oorspronkelijk naar uit dat dit park wél een woonbestemming zou krijgen. Maar omdat het te dicht bij een beschermd natuurgebied ligt, ziet de gemeente daarvan af. Smit heeft met bewoners een enquête gehouden. De uitkomst: 89 procent wil er permanent wonen.

Hulp van de provincie

Maar er is kritiek op het handelen van de gemeente Midden-Drenthe. De wethouder die de vakantieparken in zijn portefeuille heeft, is door de gemeenteraad teruggefloten. Karin Zwaan vindt dat de provincie moet bijspringen. "Er zijn wat scheve verhoudingen in de loop der jaren ontstaan", zegt ze.