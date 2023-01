De week van Drenthe: Drenthe is 'Walhalla' voor inbrekers en megabatterij voor transportbedrijf

Drenthe ziet grootste stijging inbraken

De inbraakcijfers in onze provincie zijn vorig jaar sterk toegenomen. In Drenthe is het aantal inbraken met maar liefst 34 procent gestegen, terwijl het landelijk gemiddelde een stijging van drie procent liet zien. Daarmee is Drenthe de provincie waar deze cijfers het meest zijn toegenomen.

De gemeente Meppel spant de kroon, want nergens in Nederland zijn de woninginbraken harder gestegen dan hier. Waren er in 2021 nog 26 gevallen, een jaar later heeft de politie 136 inbraken geregistreerd, wat meer dan het vijfvoudige is.

Megabatterij lost energieprobleem op

Hartman Expeditie uit Nieuw-Amsterdam is een van de eerste Nederlandse bedrijven die hem heeft staan: een container voor de opslag van nieuwe stroom. De stroom wordt opgewekt door 1.900 zonnepanelen op de daken van het transportbedrijf, wat voldoende is om in de energiebehoeften te voorzien.