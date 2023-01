Dorpscentrum van Eexterveen wint Kern met Pit

Het dorpscentrum van Eexterveen is uitgeroepen tot de Drentse winnaar van Kern met Pit. Dat is een prijs voor buurtinitiatieven om de leefbaarheid te verbeteren.

Uit Drenthe werden tien initiatieven ingediend voor de prijs, die voor de helft bestaat uit publieksstemmen en voor de helft door een jury wordt bepaald. "Wat ze in Eexterveen hebben neergezet, is een voorbeeld voor alle andere dorpen. Het kan zo worden overgenomen", vertelt Gerrie Hempen namens de jury van Kern met Pit.

In het dorpscentrum van Eexterveen hebben vrijwilligers een huiskamer ingericht voor formele en informele zorg. "Iedereen in het dorp doet mee. Het is een uniek project." Het idee van de Stichting Dorpscentrum Eexterveen is om er ruimte voor Noaberschap te creëren. Hempen spreekt van een volgende stap voor dorpscentra.