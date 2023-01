Negende aanval bij schapenhouder in Vledder, ondanks wolfwerend hek

Voor de negende keer kreeg schapenhouder Stefan Worst uit Vledder de wolf op bezoek. Die doodde dit weekend vier schapen en verwondde er minstens drie. En dat terwijl hij zijn schapen achter een wolfwerend hek heeft staan.

DNA-onderzoek moet uitwijzen of het inderdaad om een aanval van een wolf gaat, maar door het type verwondingen lijkt dit wel waarschijnlijk. Eén van de schapen is alleen in de halsslagader gebeten en dat is een signaal van een wolf die ervaring heeft met het doden van schapen.

'Helemaal moedeloos'

Worst heeft vele duizenden euro's en talloze uren geïnvesteerd om een wolfwerend hek te maken. De - aanvankelijk - laatste aanval was afgelopen juli. "We hadden de stille hoop dat het goed ging. Dat we het nu in de hand hadden. Maar toch niet. En dan word je er weer helemaal moedeloos van", zegt Worst.

Wolvenconsulent Jaap Mekel omschrijft het hek van de schapenhouder als 'buitengewoon goed'. "De norm van BIJ12 is vijf stroomdraden en hier staan zes stroomdraden. De norm van BIJ12 is 4.500 volt en het is allemaal boven de 5.500 volt. Behalve de een na hoogste draad, maar die is misschien bedoeld als aardedraad."

Mekel benadrukt wel dat het hek niet overal voldeed aan de norm van BIJ12, de instantie die voor de provincies de schade afhandelt. "Er zijn vier plekken waar de onderste draad hoger hangt dan 20 centimeter, namelijk 35 centimeter. Dat is het geval bij drie greppeltjes en bij een paaltje waar die net in het verkeerde lusje is gehaakt. Daar voldoet het raster niet aan de norm van BIJ12."

Onderste draad heel belangrijk

De hoogte van de onderste draad wordt door wolvenkenners als cruciaal gezien. Want wolven kunnen wel leren springen, maar zouden toch eerder geneigd zijn om onder de laagste draad heen te kruipen. Dat levert frustratie op bij Stefan Worst. "De consulent komt langs en trapt al je energie die je erin hebt gestoken de grond in. Want op enkele plekken is de onderste draad iets te hoog."

"Hoe wil je dan in godsnaam nog ondernemers motiveren om een wolfwerend raster te gaan plaatsen?", vraagt Worst zich af. "In mijn ogen kunnen we met verplaatsbare rasters niet meer doen dan dit. Ja, alles binnen houden. Maar of dat is wat je wilt?"

Mekel heeft begrip voor de frustratie van Worst. "Wat ik er graag bij wil zeggen is dat ik het afschuwelijk vind. Iemand die zo zijn best doet en dat die wolf er dan toch in komt." Kan een schapenhouder het dan überhaupt wel goed doen? "Het is inderdaad heel moeilijk. Het vergt heel veel tijd en moeite. Maar ik denk dat het uiteindelijk wel kan", aldus Mekel.

Wanneer wolfwerend?

Dit was de derde keer in twee jaar tijd dat de wolf door een wolfwerende omheining van Worst heen wist te komen. Maar de afrastering is bij de vorige twee aanvallen niet zo minutieus onderzocht op eventuele gebreken door een andere partij. Zoiets is belangrijk om te bepalen of er sprake is van een probleemwolf. Want als dezelfde wolf meerdere malen door een wolfwerend raster heen breekt, dan kan de provincie de opdracht geven om dit dier te laten afschieten.

Volgens de wolvenconsulent overweegt de provincie om de staat van het hek in de toekomst standaard vast te leggen als er sprake is van een aanval binnen een wolfwerende omheining. Mits de getroffen schapenhouder daarmee instemt.