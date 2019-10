Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Vlogger Enzo Knol, de Griezelbus van Paul van Loon en bekende schrijvers waaronder Anna Woltz (auteur van het kinderboekenweekgeschenk) komen zaterdagmiddag naar Assen voor Festival Timboektoe. Dit kinderboekenfestival bij De Nieuwe Kolk is voor zowel kinderen als ouders. Tijdens workshops, voorstellingen, films en meet & greets staat de wondere wereld van het kinderboek centraal Dertig bedrijven uit de uitvaartbranche presenteren zich zaterdag tussen 11.00 en 16.00 uur in hotel De Brink in Dwingeloo. Zij laten zien wat er allemaal mogelijk is, naast een traditionele uitvaart."Het onderwerp uitvaart is voor mensen misschien een drempel om bij de beurs binnen te stappen. Maar het is niet alleen een onderwerp voor oude of zieke mensen. Iedereen krijgt er mee te maken, het is goed om je te oriënteren, je te laten informeren", stelt de organisatie.Kunstliefhebbers kunnen zich dit weekend melden in Vries. Kunstenaarsvereniging VanTyNaarLo (VTNL) houdt voor de tweede keer Kunst uit de kop. Exposities, poëzie, muziek en zang komen samen in de Bonifatiuskerk, Onder de Linden en Plaats de Wereld in het dorp.Op de website van VTNL is het volledige programma van het kunstweekend te vinden.Alle plooien lijken gladgestreken, Oktoberfest Alteveer kan doorgaan. 's Middags vindt het Oktoberfest voor mensen met een beperking plaats, 's avonds gaat de tap in de feesttent om 20.45 open.In Klazienaveen wordt dan al volop meegezongen met Ancora, Gerard Joling en Frans Bauer tijdens het Mega Piraten Festijn.Wie zondagochtend de Drentse natuur in wil, kan samen met de Nationaal Park-gids een excursie maken rond het Hilligmeer bij Eext. Het gebied rond de pingoruïne kent een eeuwenoude traditie van rituelen en begraven, getuige de drieduizend jaar oude grafheuvels.Wie mee wil lopen kan zich om 10.00 uur melden op de parkeerplaats aan de oprijlaan van Landgoed Heidehof, Provincialeweg 2 bij Eext.Kersvers wereldkampioen wielrennen op de weg Annemiek van Vleuten stapt in Gieten op de veldrijfiets voor de Superprestige. Bij de mannen is onder andere Lars Boom een van de blikvangers tijdens de 44e editie.Wie liever vanuit de huiskamer wil genieten van de race, kan uiteraard terecht bij RTV Drenthe. De Superprestige-veldrit is zondag vanaf 13.30 uur live te volgen op TV Drenthe en op de website. De vrouwen starten om 13.40 uur. De mannen volgen om 15.00 uur.