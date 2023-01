RMS-voorvechter Frederik Sihasale op 75-jarige leeftijd overleden

Op woensdag 18 januari is in Bovensmilde Frederik Sihasale overleden. Hij was loyaal aan de strijd voor een onafhankelijke Zuid-Molukse republiek.

Sihasale kwam in 1951 op 4-jarige leeftijd met zijn ouders in Nederland aan. Tijdens zijn jeugd en zijn jongerenjaren in kamp Schattenberg was hij altijd actief voor de kerk vanuit de landelijke Jongerenorganisatie PPKM en later voegde hij zich bij de grootste politieke organisatie Badan Persatuan. In 1976 werd hij lid van de Wijkraad RMS Bovensmilde en enkele jaren later van het Regionaal Comité Herdenking 11 juni.

John Wattilete eert Sihasale in een schriftelijke reactie. Wattilete is president (in ballingschap) van de Republiek Maluku Selatan (RMS). Hij schrijft: "In de persoon van bung Pede Sihasale herkennen we de Molukse medemens die het met overtuiging en standvastigheid opneemt voor de belangen van zijn gemeenschap en voor onze politieke zaak. Hij deed dat in woord en daad en bracht in het dagelijkse leven theorie en praktijk bij elkaar. Op zijn eigen wijze was hij een bron van inspiratie en was een voorbeeld voor anderen."