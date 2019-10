Droogte heeft gevolgen voor vogels in Diependal

Meer weten over de Drentse natuur? Ontdek ‘t op ROEG!

Dat is volgens Bertil Zoer van Het Drentsche Landschap erg. "We hebben hier een prachtig vogelreservaat liggen voor moerasvogels, maar deze vogels hebben water nodig en daar ontbreekt het hier nogal aan."Mensen komen speciaal naar het gebied om de roodhalsfuut te zien. Dit is een van de zeldzaamste futensoorten van Nederland. "Normaal gesproken zitten hier een paar broedpaartjes, maar door de twee droge zomers zijn we echt bang dat we het beestje in dit gebied gaan verliezen", vertelt Zoer.Het Diependal werd ooit als vloeiveldencomplex gebruikt door de aardappelmeelfabriek Oranje. In het vloeimeer werd het water uit de fabriek gepompt. Om het droogteprobleem op te lossen wordt nu geprobeerd om de watertoevoer te wijzigen. "Het was zo dat eerst het vloeimeer werd volgepompt. Vanaf het vloeimeer werd met een windmolentje het Diependal steeds volgepompt. Dit werkte niet meer wegens watergebrek. Daarom passen we de waterhuishouding zo aan dat het water rechtstreeks in de vloeivakken gepompt wordt", legt Zoer uit.Als dit niet lukt, verliest het gebied een groot deel van zijn waarde. "Dan gaat het gebied verlanden en ben je dus al je moerasvogels kwijt."