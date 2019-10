Verzekeraars betalen miljoenen aan Treant en WZA

Dat bevestigt Christine Rompa van zorgverzekeraar Zilveren Kruis, na b erichtgeving van Dagblad van het Noorden . Zilveren Kruis is de grootste verzekeraar in Drenthe en neemt dus het grootste deel van de miljoeneninvestering voor zijn rekening. Ook Menzis en VGZ betalen mee.Het geld is bedoeld om de veranderingen in de ziekenhuiszorg op te vangen. Bij Treant verdwijnen 500 banen doordat afdelingen in Hoogeveen en Stadskanaal gesloten worden. Een groot deel van de kapitaalinjectie wordt gebruikt voor de sociale plannen van medewerkers wiens baan op de tocht staat."Verschuiven van zorg kost geld", zegt Christina Rompa van het Zilveren Kruis. "Als een bedrijf reorganiseert, moet hij de kosten zelf betalen. Ziekenhuizen kunnen zelf de kosten niet dragen en dus geven wij als zorgverzekeraars extra geld."Het WZA in Assen krijgt geld om aanpassingen te kunnen doen in het ziekenhuis. "Zij moeten zorg overnemen, dat levert kosten op. Er moet extra plek worden gecreëerd en er moeten andere spullen komen." Het Diaconessenhuis Meppel van Isala krijgt geen extra geld. "Het zal best zo zijn dat een patiënt af en toe kiest om daar naar toe te gaan, maar Meppel is niet meegenomen in deze plannen", zegt Rompa.Waar het geld bij Treant precies terecht komt is nog niet bekend. Treant heeft ziekenhuizen in Emmen, Hoogeveen, Stadskanaal en Veendam. "We hebben nu niet gekeken of het op locatie A, B of C terecht komt. We hebben gekeken naar wat in totaal nodig is.De Treant-ziekenhuizen in Hoogeveen en Stadskanaal raken hun afdelingen spoedeisende hulp kwijt. Eerder verdwenen al de verloskunde-en kindergeneeskundeafdelingen door personeelstekort. Patiënten moeten daardoor uitwijken naar andere ziekenhuizen in de regio.Volgens Rompa is de verschuiving van zorg nodig om de kwaliteit van zorg in de regio op orde te houden. "We zijn twee jaar geleden begonnen met een regioteam, om te kijken hoe we het beschikbare personeel en de zorgvraag op elkaar kunnen afstemmen. Een arts zit misschien niet te wachten op een afdeling met een patiënt per nacht. Door te bundelen kan het interessant worden voor artsen om hier aan de slag te gaan."