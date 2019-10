Eerste hulp bij drank- en drugsongevallen: 'Het taboe is verdwenen'

"Onder invloed reageer, denk en doe je anders dan iemand die nuchter is", vat Lars van Driel de problematiek in een notendop samen. Een jaar geleden gaf hij EHBO-vrijwilligers al een drank- en drugstraining, onder meer in Assen. Bij de nieuwe cursus is iedereen welkom, van horecapersoneel tot bezorgde vaders en moeders. Deelnemers leren de werking en effecten van de verschillende soorten drugs herkennen, de mogelijke gezondheidsverstoringen, hoe iemand te benaderen en hoe eerste hulp te verlenen.Van Driel geeft de workshop, die 65 euro kost, door het hele land. Op 8 januari volgend jaar doet hij Hoogeveen aan. Het programma bestaat uit een online theoriedeel dat ongeveer een uur in beslag neemt en een drie uur durende praktijkles. Met behulp van onder meer een drugsdemokoffer laat Van Driel de deelnemers kennis maken met verschillende middelen, van bier en energiedrankjes tot speed en paddo's. Ook leren ze de verdovende of juist stimulerende werking ervan kennen, en ervaren ze een roes met een simulatiebril.De cursus is een initiatief van het expertisecentrum Eerste Hulp Bij Drank en Drugsongevallen (EHBDD) en het Rode Kruis. Van Driel, verbonden aan EHBDD, is al tien jaar trainer persoonsgerichte hulpverlening bij drank- en drugsgebruik. "Met deze nieuwe cursus hopen we een zo'n breed mogelijk publiek aan te spreken. Niet alleen EHBO'ers krijgen te maken met mensen die onder invloed zijn, maar ook bijvoorbeeld horecamedewerkers, vrijwilligers, leraren en ouders.""Het is belangrijk dat je gebruikers op de juiste manier benadert. Onder invloed zien mensen de wereld heel anders. Ze weten immers niet wat er met hun lichaam en geest gebeurt en neigen de controle te verliezen", benadrukt Van Driel. "Ouders die hun kind hartstikke dronken zien thuiskomen, kunnen zeggen: je hebt veel te veel alcohol gedronken. Maar je kan ook op een heel andere manier het gesprek opstarten. Dat is eigenlijk wat we proberen te doen..""Een voor de hand liggende reactie is om gebruikers bestraffend toe te spreken, maar ze grijpen met een reden naar een bepaald middel", verduidelijkt Van Driel. "Als je dat snapt, kun je deze mensen ook beter helpen. We nemen de cursisten helemaal mee in de wereld van iemand die middelen gebruikt."Volgens Van Driel zijn de laatste jaren vooral ketamine en GHB populaire drugs. "Het is natuurlijk het beste om deze middelen niet te gebruiken, maar drugs zijn inmiddels genormaliseerd. Het taboe is verdwenen en dat merken we steeds nadrukkelijker. Het gaat bij deze cursus om bewustwording."